Подлодка ВМС США «West Virginia» оказалась на дне Персидского залива
2022-10-21
12:10
ВМС США озадачили Ближний Восток своим заявлением о нахождении подлодки USS West Virginia (SSBN-736) в Персидском заливе.
Центральное командование на Ближнем Востоке дало понять, что USS West Virginia (SSBN-736) несет дежурство в Персидском заливе в подводном положении.
Как доказательство присутствия ядерного ракетоносца в регионе американские военные выложили фото с находящимся на борту подлодки командующим CENTCOM генералом Майклом Куриллой.
Сам генерал подписал фото, поблагодарил личный состав и оценил живучесть корабля, который способен нести 20 баллистических ракет.
Напомним, что страны Персидского залива недавно попали в немилость США поддержав снижение квот на добычу нефти.
Опубликовано: Тарас Медведев
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