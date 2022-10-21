Подлодка ВМС США «West Virginia» оказалась на дне Персидского залива

ВМС США озадачили Ближний Восток своим заявлением о нахождении подлодки USS West Virginia (SSBN-736) в Персидском заливе.

Центральное командование на Ближнем Востоке дало понять, что USS West Virginia (SSBN-736) несет дежурство в Персидском заливе в подводном положении.

Как доказательство присутствия ядерного ракетоносца в регионе американские военные выложили фото с находящимся на борту подлодки командующим CENTCOM генералом Майклом Куриллой.

Сам генерал подписал фото, поблагодарил личный состав и оценил живучесть корабля, который способен нести 20 баллистических ракет.

Напомним, что страны Персидского залива недавно попали в немилость США поддержав снижение квот на добычу нефти.