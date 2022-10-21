Министры обороны США и Индонезии обсудили вопросы военного сотрудничества

2022-10-21

12:32

Лоид Дж. Остин и Прабаво Субианто обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества между Сша и Индонезией.

Агентство ANATARA , сообщает о том, Министры обороны США и Индонезии Лоид Дж. Остин и Прабово Субианто обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества.

"Глава американского оборонного ведомства высоко оценил лидирующие позиции, которые Индонезия занимает в регионе, АСЕАН и в мире", - говорится в публикации.

Министр обороны США подчеркнул, что полностью поддерживает стремление Индонезии вывести сви Вооруженные силы на принципиально новый уровень технического развития.

Опубликовано: Максим Алексеев








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