Министры обороны США и Индонезии обсудили вопросы военного сотрудничества

Кадыров сообщил о задержании несовершеннолетних украинских диверсантов

Российские войска задержали диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Украины, состоящую из пяти подростков в возрасте от 15 до 18 лет. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем telegram канале.

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