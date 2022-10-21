Максим Галкин призвал жителей США покупать билеты на его выступления
2022-10-21
13:00
46-летний шоумен констатировал, что за океаном его ждут верные зрители, и он готов дать для них дополнительные концерты.
Галкин оказался наиболее востребованным из эмигрировавших из России в 2022 году артистов. Шоумен критически высказывается о властях РФ, потому имеет успех в Европе. А в марте собирается отправиться на покорение Америки, сообщает Космополитен.
Вопреки утверждениям скептиков, спрос на выступление экс-сотрудника Первого канала в США есть. В связи с этим Максим обратился к своим потенциальным зрителям за океаном.
Артист, признанный на Родине иноагентом, поблагодарил американскую публику "за такой интерес" к его концертам. И заявил, что хочет порадовать всех, кто "не может найти билеты на концерты в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Нью-Йорке".
"Я объявил о дополнительных выступлениях в Сиэтле и Майами. На очереди и эти три города: мы с организаторами ищем возможности залов и дат в плотном графике. Но надеюсь, что всё получится! Спасибо, мои дорогие американские зрители, за верность", - цитирует издание Галкина, который признался, что с нетерпением ждет "мартовского тура".
Летом Максим выступил в Латвии и Эстонии. Теперь собрался дать концерт в Литве. "Вовсю реализуются билеты на дополнительный концерт 8 ноября в Вильнюсе, так как на ранее объявленный концерт 10 ноября уже все билеты проданы", - поделился шоумен.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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