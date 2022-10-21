Глава МЭА: Россия навсегда потеряла западный энергетический рынок

Глава Международного энергетического агентства заявил, что Москва навсегда потеряла западный энергетический рынок.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол заявил, что Россия навсегда потеряла западный энергетический рынок и несет колоссальные убытки.

"Россия несет колоссальные убытки из-за сокращения добычи углеводородов в связи с потерей западного энергетического рынка", - сказал он.

Бирол подчеркнул, что Европа была важнейшим потребителем российского газа. На западные страны приходилось до трех четвертей всех российских поставок энергоносителей, но теперь этот рынок потерян, эже навсегда, сделал вывод чиновник.