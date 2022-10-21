Judging Freedom: разведка США считает, что зима сыграет на руку российской армии

Бывший офицер разведки и морской пехоты США Скотт Риттер заявил каналу Judging Freedom, что в американском правительстве считают — зима сыграет российской армии на руку.

Скотт Риттер отметил, что Россия имеет энергоносители и всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы не дать армии замерзнуть зимой. При этом в Украине такой возможности нет. Кроме того, все крупные государства Европы также начали осознать проблему энергокризиса, связанную с антироссийскими санкциями.

Экс-офицер американской разведки напомнил, что Россия действует с позиции силы, так как у них есть газ, тепло и энергия, которых нет в полном объеме ни в Украине, ни в Европе. Он также указал на то, что несмотря на запросы Украины в НАТО по предоставлению ста тысяч комплектов зимнего обмундирования, запрос исполнен, как минимум, не до конца.

Кроме того, военнослужащие на линии фронта могут и вовсе не успеть получить комплексы зимнего обмундирования, поэтому встает вопрос, как им в принципе согреваться в таких условиях, где нет ничего — ни электричества, ни газа, ни инфраструктуры, чтобы «доставить тепло».

Риттер также добавил, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уходит в остатку, потому что не смогла справиться с энергокризисом в стране. Сколько еще премьером «переберет Великобритания» до того, как правительство поймет безысходность неизвестно, однако санкции против России не могут действовать вечно.