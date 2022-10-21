Politico: в ЕС не серьезно восприняли отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс

Авторитетное издание Politico сообщает, что страны Европейского союза не серьезно восприняли отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс с должности главы правительства.

По информации издания, новость об уходе Лиз Трасс «вызвала мимолетные улыбки и злорадство», так как премьер-министр Великобритании не смог выполнить ни одного предвыборного обещания в полной мере и покинула пост спустя всего полтора месяца после назначения.

Так, премьер-министры Люксембурга и Нидерландов Ксавер Беттель и Марк Рютте в шутку прокомментировали отставку Лиз Трасс и заявили, что «неизвестно сколько еще глав правительства должна сменить Великобритания за время их работы». В частности, нидерландский премьер с иронией отметил, что не может вспомнить сколько премьером было в Соединенном Королевстве пока он занимает свой пост.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что уход Лиз Трасс со своего поста может привести к серьезным изменениям и реальном решению энергетического кризиса в стране. По его мнению, Трасс «ничего не сделала» для того, чтобы разрешить проблемы, а только усугубила их.

Единственный, кто не стал шутить про уход Лиз Трасс — президент Франции Эммануэль Макрон. Он выразил надежду на восстановление политической стабильности в Великобритании отметив, что эта страна занимала и занимает одну из лидирующих ролей во внешнемировой политики.