В Кремле не ожидают проницательности или политической мудрости от нового лидера Британии
2022-10-21
13:37
В пятницу, 21 октября, Кремль заявил, что не ожидает «политической мудрости» от британских лидеров после отставки премьер-министра Лиз Трасс, которая оставалась на своем посту всего 44 дня.
«Нет необходимости ждать какой-либо проницательности или политической мудрости от кого бы то ни было внутри коллективного Запада, включая Британию», — заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, добавив, что преемственность Лиз Трасс является «внутренним делом Великобритании».
Любопытно, что рейтинг ставок в букмекерских конторах среди четырех основных кандидатов на пост премьер-министра Великобритании принадлежит Борису Джонсону.
Возвращение бывшего арендатора офиса на Дауниинг-стрит 10 уже открыто поддержали некоторые британские политики. Поэтому, как сказал Песков «мудрости» точно ждать не придется.
Опубликовано: Тарас Медведев
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