В пятницу, 21 октября, Кремль заявил, что не ожидает «политической мудрости» от британских лидеров после отставки премьер-министра Лиз Трасс, которая оставалась на своем посту всего 44 дня.

«Нет необходимости ждать какой-либо проницательности или политической мудрости от кого бы то ни было внутри коллективного Запада, включая Британию», — заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, добавив, что преемственность Лиз Трасс является «внутренним делом Великобритании».

Любопытно, что рейтинг ставок в букмекерских конторах среди четырех основных кандидатов на пост премьер-министра Великобритании принадлежит Борису Джонсону.

Возвращение бывшего арендатора офиса на Дауниинг-стрит 10 уже открыто поддержали некоторые британские политики. Поэтому, как сказал Песков «мудрости» точно ждать не придется.