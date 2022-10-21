Песков: в Кремле не обсуждали увеличение срока срочной службы и призыв женщин в армию

Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не обсуждали увеличение срока срочной службы и призыв женщин в армию.

В пятницу РИА Новости сообщили, что песс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле не было ни обсуждений о возможности введения двухгодичной службы в армии в России, ни обсуждений возможного призыва женщин в армию, так как в этом вопросе главное- это мнение министерства обороны.

Ранее сообщалось, что первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров предлагал восстановить прежнюю практику, когда в Вооруженных силах Российской Федерации служили по призыву два года.