Песков: в Кремле не обсуждали увеличение срока срочной службы и призыв женщин в армию
2022-10-21
15:13
Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не обсуждали увеличение срока срочной службы и призыв женщин в армию.
В пятницу РИА Новости сообщили, что песс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле не было ни обсуждений о возможности введения двухгодичной службы в армии в России, ни обсуждений возможного призыва женщин в армию, так как в этом вопросе главное- это мнение министерства обороны.
Ранее сообщалось, что первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров предлагал восстановить прежнюю практику, когда в Вооруженных силах Российской Федерации служили по призыву два года.
Опубликовано: Елена Калиновская
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