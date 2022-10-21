Ученые разработали алгоритм для измерения биологического возраста человека
2022-10-21
15:49
Искусственный интеллект высчитывает реальные годы по состоянию человеческого организма.
Международная группа ученых, работающих в США и Гонконге, создала алгоритм определения реального возраста человека.
Предыдущие технологии позволяли выявить этот параметр по наличию заболеваний и вредных привычек, состоянию крови и кишечника.
Теперь же исследователи добавили ко всем этим аспектам еще и психологические.
Их вывод таков: люди стареют раньше срока из-за таких аспектов, как беспробудное ощущение несчастья, одиночества и безнадежности, курение, беспокойный сон, отсутствие супруга, небольшое количество счастливых моментов в жизни.
Все эти вместе взятые причины приближают наступление старости в среднем на 4,5 года раньше, чем это могло бы произойти.
Опубликовано: Наталья Павлова
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