Ученые разработали алгоритм для измерения биологического возраста человека

Искусственный интеллект высчитывает реальные годы по состоянию человеческого организма.

Международная группа ученых, работающих в США и Гонконге, создала алгоритм определения реального возраста человека.

Предыдущие технологии позволяли выявить этот параметр по наличию заболеваний и вредных привычек, состоянию крови и кишечника.

Теперь же исследователи добавили ко всем этим аспектам еще и психологические.

Их вывод таков: люди стареют раньше срока из-за таких аспектов, как беспробудное ощущение несчастья, одиночества и безнадежности, курение, беспокойный сон, отсутствие супруга, небольшое количество счастливых моментов в жизни.

Все эти вместе взятые причины приближают наступление старости в среднем на 4,5 года раньше, чем это могло бы произойти.