Вашингтон заблокировал участие России в конференции МАГАТЭ
2022-10-21
17:29
В «Росатом» заявили, что Вашингтон заблокировал участие России в конференции МАГАТЭ в США.
21 октября пресс-служба корпорации «Росатом» сообщила, что Вашингтон заблокировал участие Российской Федерации в грядущей международной конференции МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке», чем проявила неуважение к российской стороне.
Отмечается, что американские власти отказали в получении виз для российской делегации, которая состоит из сотрудников «Росатома» и «Ростехнадзора».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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