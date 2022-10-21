В «Росатом» заявили, что Вашингтон заблокировал участие России в конференции МАГАТЭ в США.

21 октября пресс-служба корпорации «Росатом» сообщила, что Вашингтон заблокировал участие Российской Федерации в грядущей международной конференции МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке», чем проявила неуважение к российской стороне.

Отмечается, что американские власти отказали в получении виз для российской делегации, которая состоит из сотрудников «Росатома» и «Ростехнадзора».