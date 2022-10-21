Тори ссорятся из-за возвращения Джонсона и пенсии Лиз Трасс

После отставки премьер-министра Великобритании Лиз Трасс с нетерпением ждут, кто станет ее преемником.

Внутри Консервативной партии разгорается спор по поводу кандидатуры бывшего премьер-министра Бориса Джонсона.

Министр бизнеса Великобритании Джейкоб Рис-Могг был первым членом кабинета министров, высказавшимся за возвращение Джонсона на пост премьер-министра. «Я поддерживаю Бориса», — написал эксцентричный сторонник жесткого курса Brexit в Твиттере в пятницу. Он также предоставил свой твит с хэштегом #BORISorBUST (по-английски: Борис или бюст).

Депутат от тори Криспин Блант в свою очередь предупредил Sky News, что Джонсон не из тех, кто восстанавливает имидж партии. Депутат Роджер Гейл объявил, что выйдет из партии, если Джонсон вернется на Даунинг-стрит.

Джонсон ушел в отставку после дела «Partygate» и многих других скандалов в начале июля под сильным давлением своей парламентской группы. В опросах среди членов партии он недавно снова преуспел. Джонсон был удивлен известием о выходе Трасса на пенсию во время отпуска, но, как сообщается, он заинтересован в этой работе и планирует вскоре вернуться в Англию.

А лидер оппозиционных либерал-демократов Эд Дэйви призвал Трасс отказаться от пособия в размере 115 000 фунтов стерлингов в год, которое полагается бывшим премьер-министрам.

«Отработка 45 дней не должна давать право на пенсию, кратную той, которую получают обычные люди после всей жизни работы», — сказал Дэйви в интервью радио LBC.