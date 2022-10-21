ОАЭ выразили желание инвестировать в российские компании
2022-10-21
18:07
ОАЭ выразили желание инвестировать в высокотехнологичные компании в России.
21 октября РИА Новости сообщили, что замминистра экономики ОАЭ Абдулла Ахмед Мохамед Салех Аль Салех ходе круглого стола "MENA: перспективы в условиях меняющихся геополитических реалий" в рамках форума "Сделано в России" заявил, что ОАЭ хотят инвестировать в российские высокотехнологичные компании так, как видят что уровень технологического развития этих компаний весьма высок.
По его словам ОАЭ хотели бы развивать с Россией отношения в сфере космоса, медицины, фармацевтической сфере зелёной энергетики.
Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают совместные проекты по нефтегазохимии, как на российской, так и на саудовской территории.
Опубликовано: Елена Калиновская
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