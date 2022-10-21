Российская молодежь выбирает китайские автомобили

По информации издания «Известия», в России вырос спрос на китайские легковые автомобили среди молодых людей.

Речь идет о покупателях моложе 35 лет, которые все чаще выбирают продукцию китайского автопрома из-за соотношения цены и качества.

Людей привлекает доступность запасных частей к таким машинам и хорошая комплектация, а также возможность выбрать практически любой цвет кузова.

Наиболее востребованными брендами стали Chery, Haval, Exeed.