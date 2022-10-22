Индия провела испытания ракеты, которую можно использовать как ядерное оружие
2022-10-22
00:49
Издание Times of India со ссылкой на собственные источники в Минобороны Индии, сообщает, что в стране были проведены успешные испытания баллистической ракеты.
Речь идет о ракете средней дальности наземного базирования «Агни-Прайм». Она способна нести ядерный боезаряд.
Сообщается, что ракета была запущена с полигона, расположенного в штате Одиш.
Это уже третий пуск такой ракеты в Индии. Она относится к классу «земля-земля» и способна поражать цели на расстоянии 1-2 тс. км.
Опубликовано: Светлана Репина
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