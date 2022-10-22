Forbes: за неполный год Илон Маск потерял более трети состояния

По информации Forbes, миллиардер Илон Маск с ноября 2021 года потерял 35% своего состояния.

На тот момент он владел 320,3 млрд долларов, а сейчас в его распоряжении только 209,4 млрд долларов. Только в октябре он лишился 28 млрд долларов.

Однако все это не помешало Маску остаться самым богатым человеком в мире.

Причиной потерь Илона Маска стало падение акций его компании Tesla. В июне сообщалось, что акции упали на 9,2% после заявления Маска о сокращении штата автоконцерна.