Алек Болдуин почтил память Галины Хатчинс, погибшей год назад на съемках фильма «Ржавчина»
2022-10-22
01:55
Алек Болдуин опубликовал фото оператора Галины Хатчинс спустя год после ее гибели на съемочной площадке фильма «Ржавчина».
На фото Хатчинс изображена с кинокамерой. Болдуин оставил подпись: «Год назад сегодня».
21 октября 2021 года в руках Алека Болдуина находилось оружие, с которым он снимался в фильме. Предполагалось, что оно заряжено холостыми патронами.
Однако заряд оказался боевым. Оружие выстрелило, убив Галину Хатчинс и ранив режиссера Джоэла Соузе.
Опубликовано: Светлана Репина
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