Алек Болдуин почтил память Галины Хатчинс, погибшей год назад на съемках фильма «Ржавчина»

Алек Болдуин опубликовал фото оператора Галины Хатчинс спустя год после ее гибели на съемочной площадке фильма «Ржавчина».

На фото Хатчинс изображена с кинокамерой. Болдуин оставил подпись: «Год назад сегодня».

21 октября 2021 года в руках Алека Болдуина находилось оружие, с которым он снимался в фильме. Предполагалось, что оно заряжено холостыми патронами.

Однако заряд оказался боевым. Оружие выстрелило, убив Галину Хатчинс и ранив режиссера Джоэла Соузе.