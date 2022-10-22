Telegraph: Британия направит около 60 старых танков на базу НАТО в Германии

Британия направит около 60 старых танков на базу НАТО в Германии для ученний

22 октября авторитетное издание Telegraph сообщило, что Британские войска готовят для отправки в Германию около 60 танков Challenger 2 к учениям и операциям в Европе на базе НАТО в Зеннелагере.

Отмечается, что боеприпасы и техника хранятся на этой базе на случай, если Североатлантический альянс призовет вмешаться в Восточной Европе.

Согласно статье ведутся дискуссии о наращивании объемов боеприпасов на базе материально-технического обеспечения, если "Ла-Манш будет оспариваться".