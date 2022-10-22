Джорджия Мелони приведена к присяге в качестве премьер-министра Италии

Джорджия Мелони стала первой женщиной в Италии, приведенной к присяге в качестве премьер-министра.

Лидер ультраправой партии Fratelli d'Italia принесла присягу в субботу утром перед главой государства Серджо Маттарелла.

Ранее сообщалось, что Мелани уже сформировала новый кабинет министров Италии в который в большинстве своем, вошли представители ее партии и партии Сильвио Берлускони.

Ультра правые в Италии традиционно выступали за поддержание связей с Россией, многие политики симпатизируют президенту РФ Путину.