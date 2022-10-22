Джорджия Мелони приведена к присяге в качестве премьер-министра Италии
2022-10-22
11:32
Джорджия Мелони стала первой женщиной в Италии, приведенной к присяге в качестве премьер-министра.
Лидер ультраправой партии Fratelli d'Italia принесла присягу в субботу утром перед главой государства Серджо Маттарелла.
Ранее сообщалось, что Мелани уже сформировала новый кабинет министров Италии в который в большинстве своем, вошли представители ее партии и партии Сильвио Берлускони.
Ультра правые в Италии традиционно выступали за поддержание связей с Россией, многие политики симпатизируют президенту РФ Путину.
Опубликовано: Тарас Медведев
Вам может быть интересно:
Макрон раскритиковал США за двойные стандарты при установлении цены на газ
Шмыгаль предупредил, что Украину ждет «миграционное цунами» будущей зимой
Sun: Поллард призвал Британию избегать эскалации с РФ после случая с Су-27
ВКС России поразили цеха оборонного предприятия «Коммунар» в Харькове
Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины из-за риска ракетного удара