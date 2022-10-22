ЕС выразил готовность сотрудничать с новым правительством Италии, в Берлине и Париже пока тихо
2022-10-22
14:42
Европейский союз, который изначально осмотрительно относился к приходу к власти ультраправой Fratelli d’Italia во главе с новым премьер-министром Италии Джорджией Мелани, выразил готовность сотрудничать.
«Поздравляем Джорджию Мелони с назначением на пост премьер-министра, она стала первой женщиной на этом посту», — написала в Твиттере председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Я рассчитываю на конструктивное сотрудничество с новым правительством перед лицом вызовов, которые мы должны решать вместе», - продолжила глава ЕК.
«Давайте работать вместе на благо Италии и ЕС», — написал в соцсетях президент Европейского совета Шарль Мишель. «Европе нужна Италия. Вместе мы преодолеем все трудности», — добавила председатель Европарламента Роберта Метсола в твите, написанном на итальянском языке.
Отмечается, что пока нет официальной реакции трех основных европейских столиц Берлина, Парижа и Мадрида.
Крайне консервативный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал одним из немногих европейских лидеров, поздравивших г-жу Мелони с «великим днем для европейских правых».
Опубликовано: Тарас Медведев
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