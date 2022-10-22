Брюссель предостерег Германию от продажи китайской доли в порту Гамбург

Европейская комиссия подсчитала, что конфиденциальная информация о портовой деятельности может быть передана в Китай, сообщила в пятницу немецкая ежедневная газета Handelsblatt.

Европейская комиссия предупредила правительство Германии о том, что китайская доля участия в терминале в порту Гамбурга не может быть передана по соображениям безопасности, сообщил AFP в субботу источник, знакомый с этим вопросом.

Канцлер Олаф Шольц на этой неделе подвергся критике, в том числе в рамках его коалиции, из-за проекта по продаже китайской группе Cosco доли в эксплуатации терминала в порту Гамбурга.

Китайская компания готова выкупить 35% контейнерного терминала, для обслуживания в том числе интересов китайских поставщиков. Канцелярия ФРГ не возражает против сделки, но многочисленные оппоненты пытаются ей помешать.