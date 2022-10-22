Брюссель предостерег Германию от продажи китайской доли в порту Гамбург
Европейская комиссия подсчитала, что конфиденциальная информация о портовой деятельности может быть передана в Китай, сообщила в пятницу немецкая ежедневная газета Handelsblatt.
Европейская комиссия предупредила правительство Германии о том, что китайская доля участия в терминале в порту Гамбурга не может быть передана по соображениям безопасности, сообщил AFP в субботу источник, знакомый с этим вопросом.
Канцлер Олаф Шольц на этой неделе подвергся критике, в том числе в рамках его коалиции, из-за проекта по продаже китайской группе Cosco доли в эксплуатации терминала в порту Гамбурга.
Китайская компания готова выкупить 35% контейнерного терминала, для обслуживания в том числе интересов китайских поставщиков. Канцелярия ФРГ не возражает против сделки, но многочисленные оппоненты пытаются ей помешать.
Опубликовано: Тарас Медведев
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