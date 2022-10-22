Sky News: Джонсон получил необходимую для участия в выборах поддержку парламентариев
2022-10-22 17:18
Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержку ста депутатов-консерваторов для участия в выборах.
22 октября британский телеканал Sky News, со ссылкой на осведомлённый источник, сообщил о том, что бывший премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон получил необходимую поддержку от парламентариев для участия в выборах после ухода в отставку его преемницы Лиз Трасс.
Журналисты Sky News уточнили, что кандидатуру Бориса Джонсона в качестве нового британского премьера поддержали более чем сто депутатов Консервативной партии Великобритании.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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