Sky News: Джонсон получил необходимую для участия в выборах поддержку парламентариев

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержку ста депутатов-консерваторов для участия в выборах.

22 октября британский телеканал Sky News, со ссылкой на осведомлённый источник, сообщил о том, что бывший премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон получил необходимую поддержку от парламентариев для участия в выборах после ухода в отставку его преемницы Лиз Трасс.

Журналисты Sky News уточнили, что кандидатуру Бориса Джонсона в качестве нового британского премьера поддержали более чем сто депутатов Консервативной партии Великобритании.