Telex.hu: Венгрия не допустит введения ЕС новых санкций против России
В Венгрии пообещали не допустить новых санкций Евросоюза против российского газа.
В субботу днем издание Telex.hu сообщило, что глава канцелярии премьер-министра республики Гергей Гуйяш заявил на брифинге, что Венгрия продолжит накладывать вето на любые санкции ЕС, затрагивающие поставки российского газа.
Он подчеркнул, что Венгрия придерживается прагматического подхода в этом вопросе, и контракт с "Газпромом" не имеет ничего общего с позицией Будапешта по украинскому кризису.
Чиновник призвал США и Евросоюз принять участие в переговорах между Москвой и Киевом, чтобы добиться урегулирования ситуации на Украине, так как санкции против России не способствуют решению этой проблемы.
Опубликовано: Елена Калиновская
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