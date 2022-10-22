Telex.hu: Венгрия не допустит введения ЕС новых санкций против России

В Венгрии пообещали не допустить новых санкций Евросоюза против российского газа.

В субботу днем издание Telex.hu сообщило, что глава канцелярии премьер-министра республики Гергей Гуйяш заявил на брифинге, что Венгрия продолжит накладывать вето на любые санкции ЕС, затрагивающие поставки российского газа.

Он подчеркнул, что Венгрия придерживается прагматического подхода в этом вопросе, и контракт с "Газпромом" не имеет ничего общего с позицией Будапешта по украинскому кризису.

Чиновник призвал США и Евросоюз принять участие в переговорах между Москвой и Киевом, чтобы добиться урегулирования ситуации на Украине, так как санкции против России не способствуют решению этой проблемы.