Родион Газманов рассказал, почему он не женат в 41 год
2022-10-23 00:25
Родиону Газманову 41 год, но он до сих пор не женат и не планирует связывать себя брачными узами.
В YouTube-шоу «Алена, блин!» он рассказал о причине такой ситуации. Она заключается в разводе его родителей.
Родион сказал, что не хочет, чтобы его дети оказались в той ситуации, в которой довелось побывать ему.
Олег Газманов развелся со своей первой женой Ириной, матерью Родиона, когда тот был подростком.
Опубликовано: Светлана Репина
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