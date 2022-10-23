Родион Газманов рассказал, почему он не женат в 41 год

Родиону Газманову 41 год, но он до сих пор не женат и не планирует связывать себя брачными узами.

В YouTube-шоу «Алена, блин!» он рассказал о причине такой ситуации. Она заключается в разводе его родителей.

Родион сказал, что не хочет, чтобы его дети оказались в той ситуации, в которой довелось побывать ему.

Олег Газманов развелся со своей первой женой Ириной, матерью Родиона, когда тот был подростком.