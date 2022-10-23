Музыкальный критик Соседов заподозрил певицу МакSим во лжи

Певица МакSим анонсировала на своем сайте плотный график гастролей по городам России в ноябре и начале декабря.

Но музыкальный критик Сергей Соседов заподозрил, что МакSим обманывает своих поклонников.

Он заявил «Экспресс-газете», что сейчас у российских артистов не слишком много работы, поэтому в плотный гастрольный график он не верит.

В то же время Соседов сказал, что если у МакSим сейчас все же есть концерты, то он может только порадоваться за нее.