Музыкальный критик Соседов заподозрил певицу МакSим во лжи
2022-10-23 00:59
Певица МакSим анонсировала на своем сайте плотный график гастролей по городам России в ноябре и начале декабря.
Но музыкальный критик Сергей Соседов заподозрил, что МакSим обманывает своих поклонников.
Он заявил «Экспресс-газете», что сейчас у российских артистов не слишком много работы, поэтому в плотный гастрольный график он не верит.
В то же время Соседов сказал, что если у МакSим сейчас все же есть концерты, то он может только порадоваться за нее.
Опубликовано: Светлана Репина
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