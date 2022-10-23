Издание "РИА Новости" утверждает, что режим Владимира Зеленского хочет произвести подрыв ядерного оружия в Украине в провокационных целях.

23 октября издание "РИА Новости" со ссылкой на инсайдеров сообщило, что украинские войска подготовили провокацию с применением "грязной" ядерной бомбы, намереваясь подорвать её на территории Украины.

По данным "РИА Новости", целью провокации является желание Киева применить ядерное оружие на своей территории, чтобы потом обвинить в этом Россию.

После подрыва "грязной" бомбы украинские СМИ намерены запустить мощную антироссийскую кампанию в СМИ, пытаясь максимально изолировать Москву и навлечь новые санкции на РФ.