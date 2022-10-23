«РИА Новости»: Киев готовит провокацию с «грязной» ядерной бомбой
2022-10-23 08:36
Издание "РИА Новости" утверждает, что режим Владимира Зеленского хочет произвести подрыв ядерного оружия в Украине в провокационных целях.
23 октября издание "РИА Новости" со ссылкой на инсайдеров сообщило, что украинские войска подготовили провокацию с применением "грязной" ядерной бомбы, намереваясь подорвать её на территории Украины.
По данным "РИА Новости", целью провокации является желание Киева применить ядерное оружие на своей территории, чтобы потом обвинить в этом Россию.
После подрыва "грязной" бомбы украинские СМИ намерены запустить мощную антироссийскую кампанию в СМИ, пытаясь максимально изолировать Москву и навлечь новые санкции на РФ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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