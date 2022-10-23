Денис Мантуров: Международная космическая станция может продлить свою работу

Вице-премьер рассказал о возможности продления работы Международной космической станции.

В Правительстве Российской Федерации считают возможным продление работы Международной космической станции да 2028 года, заявил вице-премьер Денис Мантуров.

"Еа период развертывания собственной космической станции, работа МКС может быть продлена", - сказал он.

Чиновник подчеркнул, что продление программы будет реализовано после прохождения соответствующих процедур в космических агентствах всех заинтересованных стран.