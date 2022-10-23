В Беларусь прибывают российские военные, которые войдут в состав региональной группировки сил Союзного государства
Российские военнослужащие, входящие в состав региональной группировки войск, прибывают в Республику Беларусь, сообщает агентство «Ваяр».
В первой декаде октября президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о создании группировки сил Союзного государства.
«В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки России и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства», - отметил тогда белорусский лидер.
Состав группировки держится в секрете, как того требует военная стратегия. Известно только, что каждая из сторон может включить в нее до 15 тысяч солдат.
Опубликовано: Тарас Медведев
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