Ученые объяснили, зачем мужчине нужен кадык

У кадыка несколько функций, в том числе и таких, как защита голосовых связок и образование звука, высота которого зависит от расположения хрящей.

Второе название кадыка - адамово яблоко: это орган, выступающий на шее у мужчин. Он есть и у женщин, но в силу анатомических отличий не виден.

Согласно христианскому преданию, кадык есть кусок яблока, сорванного с древа познания добра и зла, который застрял в горле Адама. Однако у науки имеется свое объяснение такого анатомического феномена, сообщает Вокруг света.

"Такая анатомическая структура образована хрящами, расположенными в области щитовидной железы, — уточнила врач-терапевт Ольга Вяткина. - Самый крупный из них - щитовидный, он занимает более половины гортани и ее переднюю часть".

Щитовидный хрящ у мужчин острее, чем у женщин: это отличие обусловливает гормон тестостерон, пояснила медик. У кадыка несколько функций: защита голосовых связок, правильное направление воздуха, а также пищи. А еще - образование звука, высота которого зависит от расположения хрящей.

К слову, именно кадык позволяет сильной половине извлекать похожий на пение звук.

"У мужчин более низкий голос, потому технически нужно увеличить пространство. При росте мальчиков, смене их голоса происходит «доработка» гортани, и появляется тот самый кадык", — отметила биолог Наталья Брик.