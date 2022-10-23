Саркози: Еврокомиссия выходит за рамки своей компетенции, поставляя оружие Киеву

ЭКс-президент Франции Николя Саркози раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, назвав её участие в поставках оружия Украине выходом за рамки компетенции.

23 октября бывший президент Франции Николя Саркози дал интервью изданию "Журналь дю диманш", где заявил, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен существенно выходит за границы своей компетенции, рассуждая в поле военных вопросах и поднимая темы поставки оружия Украине.

По мнению Саркози, европейские политики принимают импульсивные решения, руководствуясь исключительно своими эмоциями, что приводит к эскалации во взаимоотношениях с Россией.

Николя Саркози выразил уверенность, что новые поставки западных вооружений Украине лишь приведут к обилию новых жертв с обеих сторон и затянут конфликт.