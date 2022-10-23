Ирина Мирошниченко удостоена Ордена за заслуги перед Отечеством III степени

Народная артистка РСФСР блистает на сцене МХАТа 57 лет, она сыграла главные роли практически во всех чеховских спектаклях, и не только.

Ирина Мирошниченко недавно отметила свое 80-летие, но по-прежнему полна сил, энергии и творческих замыслов.

На вечере в свою честь на родной сцене МХАТа звезда вновь блистала в главной роли. Известные в России мужчины говорили ей комплименты, посвящали стихи и песни.

А первый замглавы АП РФ Сергей Кириенко по поручению Президента России Владимира Путина вручил народной артистке РСФСР Орден за заслуги перед Отечеством III степени, сообщает КП.

Юбилейный вечер Ирины Мирошниченко был наполнен теплотой и получился по-настоящему семейным. Актриса была рада поздравленниям и награде. «У меня теперь есть орден. Мне хорошо!» - сказала звезда.

"За каждым большим успехом стоит большой труд. Это правда, - подчеркнула Ирина Мирошниченко. - Служение искусству - это есть миссия, и я с этим чувством живу. Я люблю свою страну и своей народ. И, конечно, - Московский Художественный театр, и свой родной город - Москву", - призналась звезда.