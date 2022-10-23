ГУ МЧС: площадь пожара на месте падения истребителя Су-30 в Иркутске достигла 200 м²

В ГУ МЧС сообщили о том, что площадь возгорания на месте падения военного самолёта в Иркутске достигла 200 м².

23 октября Главное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ в официальном пресс-релизе сообщило, что в настоящее время площадь пожара на месте, где произошло падение многоцелевого истребителя Су-30 в Иркутске, достигла 200 м².

Также сотрудники ведомства сообщили, что жертв среди мирного населения в районе Ново-Ленино нет, но оба пилота упавшего самолёта погибли.