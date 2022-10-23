ГУ МЧС: площадь пожара на месте падения истребителя Су-30 в Иркутске достигла 200 м²
2022-10-23 14:25
В ГУ МЧС сообщили о том, что площадь возгорания на месте падения военного самолёта в Иркутске достигла 200 м².
23 октября Главное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ в официальном пресс-релизе сообщило, что в настоящее время площадь пожара на месте, где произошло падение многоцелевого истребителя Су-30 в Иркутске, достигла 200 м².
Также сотрудники ведомства сообщили, что жертв среди мирного населения в районе Ново-Ленино нет, но оба пилота упавшего самолёта погибли.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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ГУ МЧС: площадь пожара на месте падения истребителя Су-30 в Иркутске достигла 200 м²
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