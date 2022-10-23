Молдавская оппозиция вышла на антиправительственный протест в Кишиневе

Оппозиция Молдавии вышла на антиправительственный протест в центре Кишинева.

В центре Кишинева проходит массовая акция протеста с участием сторонников и представителей оппозиционной партии "Шор". Манифестанты собираются в центе молдавской столицы, несмотря на запрет официальных властей.

"Всех, кто хочет жить с достоинством и честью я призываю собраться на площади", - обратился к жителям Молдавии лидер оппозиции Илан Шор.

Протестующие выдвигались к центу города двумя колонами. Люди шли с флангами Молдавии и плакатами "Долой Санду!", "Отставка!", "Досрочные выборы!".