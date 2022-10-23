Молдавская оппозиция вышла на антиправительственный протест в Кишиневе
2022-10-23 16:13
Оппозиция Молдавии вышла на антиправительственный протест в центре Кишинева.
В центре Кишинева проходит массовая акция протеста с участием сторонников и представителей оппозиционной партии "Шор". Манифестанты собираются в центе молдавской столицы, несмотря на запрет официальных властей.
"Всех, кто хочет жить с достоинством и честью я призываю собраться на площади", - обратился к жителям Молдавии лидер оппозиции Илан Шор.
Протестующие выдвигались к центу города двумя колонами. Люди шли с флангами Молдавии и плакатами "Долой Санду!", "Отставка!", "Досрочные выборы!".
Опубликовано: Максим Алексеев
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