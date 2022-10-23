Михалков назвал блогера Даню Милохина «безграмотным овощем»
2022-10-23 17:04
Режиссер Никита Михалков удивился тому, что «овощ безграмотный» Даня Милохин вызывает умиление на государственном канале.
Он сказал, что на экономическом форуме Милохин показал себя «позорищем», а теперь сидит в жюри конкурсов на телевидении.
Михалков упомянул, что во время танцевального конкурса Милохин, который был в жюри, узнал о существовании острова Сахалин, входящего в состав России.
При этом режиссер уточнил, что не имеет ничего против самого Милохина, но возмущен снижением принципиального уровня критического взгляда на жизнь.
Опубликовано: Светлана Репина
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