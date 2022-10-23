Михалков назвал блогера Даню Милохина «безграмотным овощем»

Режиссер Никита Михалков удивился тому, что «овощ безграмотный» Даня Милохин вызывает умиление на государственном канале.

Он сказал, что на экономическом форуме Милохин показал себя «позорищем», а теперь сидит в жюри конкурсов на телевидении.

Михалков упомянул, что во время танцевального конкурса Милохин, который был в жюри, узнал о существовании острова Сахалин, входящего в состав России.

При этом режиссер уточнил, что не имеет ничего против самого Милохина, но возмущен снижением принципиального уровня критического взгляда на жизнь.