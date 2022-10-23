Иран будет поставлять в Россию газовые турбины

Управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади сообщил о предстоящих поставка 40 газовых турбин в Россию.

Он уточнил, что 85% оборудования, задействованного в газовой отрасли, производится на иранских предприятиях.

Ранее Россия и Иран заключили сделки в нефтегазовом секторе на 40 млрд долларов.

По информации иранской стороны, экспорт товаров в Россию с марта по август вырос на 70%.