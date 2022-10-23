В Ленинском округе Иркутска ввели режим ЧС после крушения истребителя Су-30
2022-10-23 18:17
Иркутский губернатор Игорь Кобзев сообщил о введении режима ЧС в Ленинском округе Иркутска после падения истребителя Су-30 на жилой дом.
23 октября губернатор Иркутской области РФ Игорь Кобзев в своём Telegram-канале заявил о том, что на территории Ленинского округа города Иркутска введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Кобзев объяснил, что данная мера связана с произошедшим сегодня крушением российского многоцелевого истребителя Су-30 при совершении испытательного полёта в небе над Иркутском.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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