Специалисты пояснили, как на домашние цветы влияет кипяченая вода
В кипяченой воде есть определенный плюс. В процессе кипячения ликвидируются марганец и железо, оседают соли магния и кальция.
Как и все другие, комнатные растения нуждаются в поливе. При этом некоторые считают, что для полива надо использовать не обычную воду, а кипяченую. Другие, наоборот, - считают ее "мертвой". А как на самом деле?
В кипяченой воде есть определенный плюс. В процессе кипячения ликвидируются марганец и железо, оседают соли магния и кальция. Проще говоря, количество вредных для растения веществ сокращается - как и жесткость самой воды.
Вместе с тем, кипячение нейтрализует и полезные вещества. К примеру, в подобной воде нет нужного цветам кислорода.
Тем не менее, такой водой можно поливать комнатные растения, для них она не опасна.
Но при этом надо помнить, что кипяченая вода по своему составу беднее, потому ее лучше не использовать регулярно.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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