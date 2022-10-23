Рукопись с автографом Чарльза Дарвина собираются продать на аукционе за 800 000 долларов

Редкая рукопись, содержащая отрывок из книги Чарльза Дарвина "О происхождении видов", будет продана на аукционе в ноябре.

Документ, который, как ожидается, будет стоить от 630 000 до 800 000 долларов, считается самой значительной рукописью Дарвина с автографом, появившейся на аукционе.

За 163 года, прошедшие с момента публикации этой работы, сохранились некоторые заметки Дарвина и листы рукописи.

Автографы Дарвина– который был известен тем, что одержимо пересматривал свои публикации и выбрасывал страницы из рабочих черновиков, были чрезвычайно редки.