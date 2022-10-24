Пошел пятнами: актер Дмитрий Миллер признался, почему перестал быть сыроедом
Артист долгие годы с удовольствием рассказывал в интервью о своей особой ситеме питания, но потом отказался от диет.
Дмитрий Миллер, несколько лет практиковавший сыроедение, решил отказаться от этой системы питания. По словам артиста, в первое время диеты организм чувствует легкость.
«Ты паришь», — так описывает он это состояние. Но немало и минусов. 50-летнему актеру приходилось постоянно искать подходящие продукты, сообщает СтарХит.
«Все время в поиске съестного, потому что должна быть только правильная еда. Спасает работа, но, когда отключаешься, то первое, о чем думаешь - это провизия», — вспоминает Миллер.
Дмитрий Артурович также рассказал в интервью на телепередаче «Однажды…» на НТВ о своем срыве. На семейных посиделках с родственниками артист отказывался от еды. Но в тот же день, вернувшись домой, открыл холодильник и набросился на запрещенные при его диете продукты.
«Съел практически все: яйца, люля-кебаб, молоко, кефир, хлеб. Вдруг понял: больше не могу. На следующее утро был, как ящерка и саламандра: в пятнах. Смотрю на пальцы и вижу, что на ногтевой ложе маленькие такие темные точки... Это произошло капиллярное кровоизлияние», —цитирует актера издание.
Ранее он рассказывал, что пришел к сыроедению с целью подлечить организм. Жена не только поддержала мужа, но даже подтолкнула его к этому. К слову, Дмитрий Миллер и Юлия Деллос счастливы вместе много лет. Они воспитывают двух дочек-близнецов и приемного сына.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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