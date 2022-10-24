Телеведущая Дана Борисова получила предложение интима на Сахалине за гонорар
Звезда призналась, что подобных «придурков» сразу блокирует, но поделилась его скрином с поклонниками.
Дана Борисова получила от фаната предложение неприличного формата. Некто предложил телеведущей провести уикенд на Сахалине - со всеми вытекающими. Со своей стороны поклонник взамен совместной ночи пообещал деньги и вкусную еду, сообщает КП.
"Дана, добрый день. Хочу пригласить вас на выходные. На Сахалин, проживание в отеле вместе, прогулки по острову, свежие морские деликатесы.... и т.д. Ночуем вместе. Какой гонорар?" - написал поклонник Дане.
Перспектива секса за ужин с крабами и устрицами и деньги рассмешила телеведущую.
Она поделилась скрином переписки с подписчиками и заявила: таких «придурков» сразу блокирует.
Дана Борисова хотя и не первая звезда на ТВ, однако для тысяч мужчин по-прежнему остается эффектной и желанной блондинкой из передачи «Армейский магазин». Ведущая в последние годы часто становится звездой скандальных инцидентов на ТВ.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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