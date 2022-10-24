Телеведущая Дана Борисова получила предложение интима на Сахалине за гонорар

Звезда призналась, что подобных «придурков» сразу блокирует, но поделилась его скрином с поклонниками.

Дана Борисова получила от фаната предложение неприличного формата. Некто предложил телеведущей провести уикенд на Сахалине - со всеми вытекающими. Со своей стороны поклонник взамен совместной ночи пообещал деньги и вкусную еду, сообщает КП.

"Дана, добрый день. Хочу пригласить вас на выходные. На Сахалин, проживание в отеле вместе, прогулки по острову, свежие морские деликатесы.... и т.д. Ночуем вместе. Какой гонорар?" - написал поклонник Дане.

Перспектива секса за ужин с крабами и устрицами и деньги рассмешила телеведущую.

Она поделилась скрином переписки с подписчиками и заявила: таких «придурков» сразу блокирует.

Дана Борисова хотя и не первая звезда на ТВ, однако для тысяч мужчин по-прежнему остается эффектной и желанной блондинкой из передачи «Армейский магазин». Ведущая в последние годы часто становится звездой скандальных инцидентов на ТВ.