Не только Алла: с кем встречался Галкин до Пугачевой

Юморист не любит говорить о своем прошлом, но журналисты разузнали, кто был пассией артиста до его судьбоносной встречи с Примадонной.

Галкин и Пугачева вместе 20 лет. И, если о бывших мужьях Аллы Борисовны знают многие, то о прошлом шоумена известно мало.

Как выяснилось, еще в школе будущий пародист был влюблен в Юлию Бусиль. Роман продлился недолго, и где сейчас Юлия, чем занимается, - неизвестно.

Уже будучи артистом, в двухтысячных, Максим Галкин познакомился с Анастасией Чернобровиной, они были ведущими мероприятий в Кремлевском дворце. После этого пару часто видели вместе, ходили слухи и о их скорой свадьбе.

Однако доподлинно неизвестно - связывали телеведущих романтические отношения или нет. Чернобровина однажды призналась журналистам, что, несмотря на прекрасные качества артиста, Максим – не герой ее романа.

Некоторые СМИ пишут, что якобы пара порвала отношения после вмешательства Примадонны. SM-News написал, что в ноябре 2001-го Алла Борисовна устроила Чернобровиной допрос в гримерке на предмет того, что ее связывает с юмористом.

Примерно в это время Галкин и Пугачева начали вместе выступать, записали дуэт "Будь или не будь". А позже стало известно, что у них завязались отношения. В 2011-м артисты поженились, а через 2 года родились двойняшки Гарри и Лиза.

Разницу в возрасте супругов продолжают обсуждать в Сети.