Молдове грозит отключение электроэнергии, Румыния вмешивается, чтобы помочь

Приднестровье сократило производство и поставки вдвое после того, как было объявлено чрезвычайное положение, сославшись на то, что с 1 октября «Газпром» отправил в Молдову на 30% меньше газа.

Власти утверждают, что система находится под контролем, но величина дефицита, подлежащего покрытию за счет спотового рынка, настолько высока, что избежать временных отключений электроэнергии непросто.

Приднестровье закрыло свой сталелитейный завод и цементный завод, чтобы разделить газ между домохозяйствами, социальными учреждениями и электростанцией MoldGRES.

Сообщается, что на электростанции также имеются запасы угля, но власти ясно дали понять, что они предназначены только для внутреннего потребления и только тогда, когда газа вообще нет.

Однако мощность передачи из Румынии составляет всего 235 МВт.

Кроме того, электроэнергия, импортируемая со спотового рынка (в Румынии или стране, синхронизированной с Румынией), будет очень дорогой.