Новым премьер-министром Великобритании станет Риши Сунак

2022-10-24 16:14

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак завтра будет назначен премьер-министром страны.

Во вторник король Карл III назначит господина Сунака своим новым премьер-министром.

Сунак сменит премьера Лиз Трасс, которая пробыла в должности менее двух месяцев.

Лиз Трасс занимала пост премьер-министра рекордные 45 дней.

42-летний Риши Сунак стал первым первым премьер-министром Великобритании с южноазиатскими корнями.

Опубликовано: Денис Карвацкий