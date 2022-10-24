Новым премьер-министром Великобритании станет Риши Сунак
2022-10-24 16:14
Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак завтра будет назначен премьер-министром страны.
Во вторник король Карл III назначит господина Сунака своим новым премьер-министром.
Сунак сменит премьера Лиз Трасс, которая пробыла в должности менее двух месяцев.
Лиз Трасс занимала пост премьер-министра рекордные 45 дней.
42-летний Риши Сунак стал первым первым премьер-министром Великобритании с южноазиатскими корнями.
Опубликовано: Денис Карвацкий