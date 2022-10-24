Риши Сунак автоматически выходит в премьер-министры Великобритании

Экс-министр финансов кабинета Джонсона Риши Сунак автоматически становится арендатором офиса на Даунинг-стрит, 10, сообщают британские СМИ.

После того как лидер палаты общин Мордонт сняла кандидатуру, а борис Джонсон отказался выдвигаться Сунак остался единственным кандидатом.

В субботу Сунак и Джонсон провели встречу на которой договорились о коалиции при выдвижении, то есть ДжоБо согласился отдать пальму первенства Сунаку.

Среди своих первостепенных задач на посту премьера Великобритании Риши Сунак обозначил объединение страны и решение энергетического кризиса.

Дата официального назначения нового премьер-министра (второго за два месяца) королем Калом III будет назначена в ближайшее время. Ранее экс-премьер Лиз Трасс отмечала, что это может быть 28 октября.