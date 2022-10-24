Сунак стал самым молодым премьер-министром Великобритании за 200 лет

Одержавший автоматическую победу в гонке за кресло британского премьера Риши Сунак стал самым молодым премьер-министром страны за последние 200 лет.

24 октября Риши Сунак автоматически одержал победу в гонке за кресло британского премьера по причине того, что лидер палаты общин Пении Мордонт сняла свою кандидатуру и экс-глава Казначейства Его Величества остался единственным кандидатом.

Таким образом 42-летний Сунак стал самым молодым премьер-министром Соединённого Королевства с 1812 года, когда 42-летний лорд Ливерпуль также занял кресло премьера Великобритании.