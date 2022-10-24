Средняя зарплата в Беларуси в сентябре составила 1637 BYN
2022-10-24 17:03
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в сентябре 2022 года составила 1637 BYN, сообщили в Национальном статистическом комитете.
По данным предоставленным Национальным статистическим комитетом, самая высокая средняя заработная плата оказалась в Минске - 2228,2 BYN.
В Минской области она составила 1628,7 BYN.
Гомельской - 1477,9 BYN.
Гродненской - 1467,5 BYN.
Брестской - 1447,2 BYN.
Витебской - 1402,4 BYN.
Могилевской - 1346,6 BYN.
Опубликовано: Денис Карвацкий