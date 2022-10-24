Средняя зарплата в Беларуси в сентябре составила 1637 BYN

2022-10-24 17:03

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в сентябре 2022 года составила 1637 BYN, сообщили в Национальном статистическом комитете.

По данным предоставленным Национальным статистическим комитетом, самая высокая средняя заработная плата оказалась в Минске - 2228,2 BYN.

В Минской области она составила 1628,7 BYN.

Гомельской - 1477,9 BYN.

Гродненской - 1467,5 BYN.

Брестской - 1447,2 BYN.

Витебской - 1402,4 BYN.

Могилевской - 1346,6 BYN.

Опубликовано: Денис Карвацкий