Компания Tesla снизила цены на свои электромобили в Китае на 9%

Американская компания снизила цены на свои электромобили Model 3 и Model Y на 9% в понедельник, согласно объявлениям, опубликованным в понедельник на сайте компании в Китае.

На прошлой неделе Элон Маск предупредил, что Китай уже находится в "своеобразной рецессии".

Официальные данные, опубликованные в понедельник, показали, что в последнем квартале ВВП Китая вырос на 3,9% в годовом исчислении, что значительно отстает от целевого показателя Пекина в 5,5% роста в этом году.

Снижение цен произошло после того, как генеральный директор Tesla Элон Маск указал на замедление экономического роста в Китае, выступая с разочаровывающим отчетом о доходах производителя электромобилей на прошлой неделе.

Акции Tesla упали на 3,25% на предварительных торгах в понедельник, так как инвесторы переваривали снижение цен в Китае.

Компания Tesla заявила, что временное ужесточение цепочек поставок привело к тому, что она не достигла некоторых целевых показателей в третьем квартале. Но ей с трудом удалось убедить ведущих аналитиков Уолл-стрит в том, что она не пострадает от снижения спроса.