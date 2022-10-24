Foreign Affairs: США должны перестать поставлять оружие в Саудовскую Аравию

Обозреватели Foreign Affairs заявили, что США должны незамедлительно прекратить поставки оружия в Саудовскую Аравию.

24 октября сенатор США от штата Коннектикут Ричард Блюментал и профессор Йельской школы менеджмента Джеффри Сонненфелд в колонке для американского журнала Foreign Affairs призвали правительство Соединённых Штатов прекратить поставки оружия в Саудовскую Аравию и прекратить «эти односторонние отношения».

Обозреватели Foreign Affairs убеждены, что Саудовская Аравия не только поддерживает политику Российской Федерации, но и незаконно принимают участие в конфликте в Йемене, что и является причиной призыва Блюментала и Сонненфелда к власти США.