Financial Times: экономика Великобритании вступила в состояние рецессии

Экономика Великобритании вступила в состояние рецессии на фоне политической нестабильности в стране.

24 октября международная газета Financial Times, ссылаясь на данные компании S&P, объявила о начале стадии рецессии экономики Соединённого Королевства после падения индекса Великобритании на два пункта ниже чем в сентябре, который теперь составляет 47,1 пункт.

Обозреватели FT убеждены, что подобная ситуация произошла не только из-за охватившего Великобританию энергетического кризиса, но и из-за политической нестабильности, которая вызвала потрясение на финансовых рынках и может усилить наблюдаемые негативные тенденции.