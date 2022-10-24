Беларусь продала Армении более 90% алмазов, купленных в России

Беларусь в третьем квартале купила в России алмазного сырья почти на 15,5 миллиона долларов и экспортировала большую часть на армянский рынок, следует из отчета белорусского Министерства финансов за июль-август 2022 года.

Было закуплено более 118 тысяч карат природных алмазов, которые могут быть использованы для изготовления бриллиантов.

В Армению продано почти 110 тысяч карат. В долларовом эквиваленте это примерно 12,4 миллиона.