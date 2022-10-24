МИД РФ: Москва просит Киев отказаться от провокации с «грязной» бомбой
Министерство иностранных дел России потребовало от Киева свернуть подготовку к осуществлению провокации по применению маломощного ядерного боезаряда.
Вечером 24 октября МИД России опубликовал срочный пресс-релиз, в котором ведомство сообщило, что Москва призывает Киев немедленно остановить подготовку к применению "грязной" ядерной бомбы на территории Украины с целью провокации.
В заявлении российского МИДа утверждается, что западные спонсоры Киева должны указать Владимиру Зеленскому на неправомерность применения ядерного оружия в текущем конфликте.
Также российское Министерство иностранных дел подчёркивает, что западные страны должны отнестись серьёзно к предостережению России о подготовке Киевом провокации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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