Министерство иностранных дел России потребовало от Киева свернуть подготовку к осуществлению провокации по применению маломощного ядерного боезаряда.

Вечером 24 октября МИД России опубликовал срочный пресс-релиз, в котором ведомство сообщило, что Москва призывает Киев немедленно остановить подготовку к применению "грязной" ядерной бомбы на территории Украины с целью провокации.

В заявлении российского МИДа утверждается, что западные спонсоры Киева должны указать Владимиру Зеленскому на неправомерность применения ядерного оружия в текущем конфликте.

Также российское Министерство иностранных дел подчёркивает, что западные страны должны отнестись серьёзно к предостережению России о подготовке Киевом провокации.